76 kolizji i wypadków w jednym regionie w ciągu doby. Wszystko przez gołoledź

Wielkopolska policja zanotowała ubiegłej doby 76 zdarzeń drogowych w związku z panującą na drogach gołoledzią. W Poznaniu i okolicznych gminach doszło do licznych kolizji i wypadków. W okolicach Leszna doszło do zderzenia trzech aut osobowych i ciężarówki, a w Poznaniu do kolizji dziewięciu pojazdów.

- W związku z wczorajszą gołoledzią, do północy mamy odnotowanych 76 kolizji i wypadków. Dotyczy to obszaru Poznania i okolicznych gmin – przekazał prasowy wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak.

Zderzenie trzech aut z ciężarówką

Policja ustaliła, że 20-latka, obywatelka Ukrainy, kierująca mazdą nie dostosowała prędkości do trudnych warunków drogowych. Samochód wpadł w poślizg, zjechał na przeciwny pas ruchu, co doprowadziło do zderzenia z samochodem marki Volkswagen, którym kierował 31-latek. Za tym pojazdem jechała dacia, kierująca nią kobieta nie zdążyła wyhamować i również zderzyła się z mazdą, następnie zjechała do rowu.