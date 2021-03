Pani Jadwiga została uduszona, jej ciało znaleziono nad rzeką. Proszą o pomoc śledczych z Rosji i Ukrainy

Śledczy próbują ustalić, kim jest mężczyzna w zielonej bluzie. To on rozmawiał z 75-latką tuż przed jej śmiercią. Kobieta została zamordowana nad Wartą. Funkcjonariusze wytypowali dwóch obcokrajowców, którzy są podobni do mężczyzny zarejestrowanego przez monitoring.

Nie udało się wykryć sprawcy, więc prokuratura umorzyła postępowanie. Ale to nie oznacza, że o zabójstwie 75-latki nad Wartą zapomniano. Poznańscy policjanci pracują nad tą sprawą i mają nowe tropy. Pani Jadwiga została zamordowana we wrześniu 2018 roku. Jej ciało znaleziono w Poznaniu nad Wartą, niedaleko mostu Królowej Jadwigi. Sekcja wykazała, że 75-latka została uduszona. Kobieta miała obrażenia klatki piersiowej, żeber i narządów wewnętrznych.

"Wytypowano dwóch obcokrajowców"

- Taki wniosek w stosunku do Ukrainy został sformułowany. Co do Federacji Rosyjskiej - umowy na to nie pozwalają na tym etapie naszego postepowania, ale liczymy na to, że strona rosyjska również w tym szerszym zakresie może wykonać wniosek dotyczący pobrania odcisków palców, zdjęć czy innych elementów, które są konieczne dla dalszej procedury w tej sprawie - mówi Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.