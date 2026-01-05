31-latek zatrzymany po pościgu. Miał zakaz prowadzenia

Policyjny pościg w Poznaniu. 31-latek z narkotykami i sądowym zakazem prowadzenia pojazdów Źródło: KMP Poznań

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 4 stycznia, około godziny 8 na ul. Szpitalnej w Poznaniu. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli opla merivę, ale kierowca zignorował sygnały radiowozu i zaczął uciekać ulicami miasta.

Według policji, w trakcie ucieczki kierowca popełniał liczne wykroczenia - ignorował sygnalizację świetlną, znaki drogowe i swoją skrajnie niebezpieczną jazdą stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu oraz pieszych. Aby zapobiec dalszemu niebezpieczeństwu, policjanci uderzyli radiowozem w uciekający pojazd, doprowadzając do jego zatrzymania.

31-letni mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak został zatrzymany i obezwładniony przez policjantów.

Pod wpływem, z sądowym zakazem oraz narkotykami

"Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu, jednak odmówił on badania alkomatem - pobrano mu krew do dalszych badań. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że posiadał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dodatkowo, podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim kilka gramów narkotyków w postaci mefedronu" - informuje Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

31-latek trafił do policyjnego aresztu Źródło: KMP Poznań

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 31-latek odpowie m.in. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, jazdę mimo sądowego zakazu, posiadanie narkotyków, a także za jazdę w stanie nietrzeźwości, jeśli potwierdzą to wyniki badań krwi. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

