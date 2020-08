Zaatakował dziewięciolatka, potem jego bliskich. "Nie był to atak na tle rasistowskim"

- Natomiast nasze testy pokazały praktycznie niewiele, nie możemy też wszystkiego stwierdzić, co w pacjencie się znajduje. Być może coś takiego co w naszych testach nie wychodzi, ale na pewno były to związki z grupy pobudzających, psychoaktywnych - tłumaczy Matuszkiewicz.

"Nie był to atak na tle rasowym"

Według pierwszych, piątkowych doniesień lokalnych mediów, agresywnemu mężczyźnie nie spodobał się ciemniejszy kolor skóry braci w wieku 7 i 22 lat, mieszkających na poznańskich Ratajach. Miał ich obrzucić wulgarnymi wyzwiskami i krzyczeć: Polska dla Polaków. Potem miał użyć siły wobec interweniującej matki rodzeństwa oraz mężczyzny, który próbował uspokoić agresora. W sobotę rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak poinformował, że ormiańscy bracia i ich mama nie potwierdzili, że zostali zaatakowani na tle rasistowskim. Nie doszło także wobec nich do przemocy fizycznej. - Zeznania złożyli również dwaj sąsiedzi, którzy pomogli zakończyć całą awanturę. Oni także nie potwierdzają, żeby ze strony agresora, poza wulgaryzmami, padały słowa o charakterze rasistowskim. Rzeczywiście wczesnym popołudniem policjanci zostali wezwani na interwencję. Okazało się, że mieszkańcy osiedla ujęli agresywnego mężczyznę. Ponieważ zachowywał się tak, jakby był pod wpływem środków odurzających wezwano karetkę pogotowia. Zatrzymany trafił do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań – podał Borowiak.

Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów

Jak dodaje Borowiak, z relacji członków ormiańskiej rodziny wynika, że mijający rodzeństwo, dziwnie zachowujący się mężczyzna potrącił jednego z braci. Wywiązała się utarczka słowna, którą obserwowała z okna mieszkania matka rodzeństwa. Kobieta wyszła do synów, żeby im pomóc. - Coraz bardziej podniesione głosy zwróciły uwagę jednego z sąsiadów. To on wezwał policjantów na pomoc i stanął po stronie chłopców. Dołączył do nich drugi sąsiad, który akurat parkował samochód. Ponieważ mężczyzna był coraz bardziej wulgarny i agresywny, obaj sąsiedzi obezwładnili go. Przytrzymali do przyjazdu policyjnego patrolu – podkreślił Borowiak. Rzecznik podał, że funkcjonariusze z komisariatu Poznań Nowe Miasto przesłuchali wszystkich uczestników incydentu i naocznych świadków. - Z przekazanych wiadomości wynika, że mogło dojść do gróźb karalnych pod adresem jednego z sąsiadów. Wywołana przez sprawcę sytuacja mogła mieć także charakter chuligański. W związku z tym dokumenty procesowe zostaną przesłane do prokuratury, do oceny prawno-karnej - podał Andrzej Borowiak.