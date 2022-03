Mówił, że pracuje w banku, oszukał 28-latkę. Mężczyzna ze zdjęcia "może mieć związek z przestępstwem"

Do 28-latki z Poznania zadzwonił mężczyzna twierdząc, że jest pracownikiem banku. Przekonał kobietę, że jej pieniądze nie są bezpieczne i powinna je przelać na inne konto. Uczynny "konsultant" poinstruował 28-latkę co ma dokładnie zrobić, a ta straciła dwa tysiące złotych. Mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą, zarejestrowała kamera monitoringu.

Poznańscy policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny, który "może mieć związek z przestępstwem", do którego doszło w Poznaniu w sierpniu ubiegłego roku. - 28-latka padła ofiarą spoofingu. Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Poinformował 28-latkę, że jej pieniądze są zagrożone na koncie, na którym dotychczas się znajdują i, że zaleca jej przelanie środków na inne bezpieczniejsze konto, które z resztą jej wskazał - informuje Marta Mróz, rzeczniczka poznańskiej policji.

Poznajesz mężczyznę ze zdjęcia? Poinformuj policję

Na czym polega spoofing?

Spoofing telefoniczny to niestety coraz popularniejsze oszustwo. Polega ono na podszywaniu się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar. - Technicznie taką możliwość dają nowe rozwiązania technologiczne, gdzie aparat telefoniczny nie jest podłączony do sieci telefonicznej tylko do komputerowej. Dzięki temu dzwoniący może ręcznie wprowadzić numer i jego opis, który wyświetli się adresatowi jako połączenie przychodzące - tłumaczy Marta Mróz.