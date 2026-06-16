Poznań Poznań znów stolicą fantastyki. Pyrkon w kosmicznej odsłonie Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Miłośnicy popkultury opanowali Poznań. Trwa Festiwal Fantastyki Pyrkon Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Jakub Kaczmarczyk

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W Poznaniu trwają ostatnie przygotowania do 26 edycji Pyrkonu, czyli największego w Polsce festiwalu fantastyki. Impreza wyewoluowała z poznańskich konwentów miłośników fantastyki i od samego początku jest związana właśnie ze stolicą Wielkopolski.

Tegoroczna edycja, tradycyjnie odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na uczestników czeka 2,4 tys. wydarzeń.

"To okazja, by posłuchać o przełamywaniu barier"

Motywem przewodnim będzie kosmos. Festiwal odbywa się niemal rok po starcie misji Axiom 4 z udziałem polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Rakieta Falcon 9 wystartowała z Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy’ego na Florydzie 25 czerwca 2025 r.

- Spotkanie na jednej scenie Eileen Collins, pierwszej kobiety dowódcy promu kosmicznego, oraz Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, pierwszego Polaka na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to okazja, by posłuchać o przełamywaniu barier oraz o tym, jak daleko mogą zaprowadzić determinacja i pragnienie eksploracji kosmosu - powiedziała organizatorka Strefy Naukowej Pyrkonu Anna Pawłowska-Zygarowicz.

W tym roku uczestnicy festiwalu będą korzystać z 15 pawilonów Międzynarodowych Targów Poznańskich. Program obejmuje m.in. ponad 60 koncertów, w tym widowisko symfoniczne "Tribute to Arcane Epic Symphony" z udziałem ponad 100 artystów, orkiestry i chóru.

Te znane osoby przyjęły zaproszenie na festiwal

Wicedyrektor artystyczna festiwalu Iga Tomaszewska powiedziała, że zaproszenie na tegoroczny Pyrkon przyjęli m.in. Giancarlo Esposito, odtwórca roli Gusa Fringa w serialu "Breaking Bad", Michelle Gomez, znana z roli Missy w serialu "Doktor Who", oraz Anton Lesser, występujący m.in. w serialach "Gra o tron", "The Crown" i "Andor".

- Wśród gości będą także aktorzy dubbingowi znani z produkcji takich jak "Kraina Lodu", "Toy Story 5" i gra "Cyberpunk 2077". W Strefie Literackiej będzie można spotkać Maggie Stiefvater, autorkę serii "Wilkołaki z Mercy Falls", Johna Gwynne’a, autora cyklu "Wierni i upadli", Fondę Lee, autorkę "Miasta Jadeitu", oraz Kevina J. Andersona, autora powieści ze świata "Gwiezdnych wojen" i współautora kontynuacji cyklu "Diuna" - zapowiedziała Tomaszewska.

Chcą być dostępni również dla osób z niepełnosprawnościami

Program festiwalu obejmuje 22 strefy tematyczne, m.in. Komiksową, Mangi i Anime, Gamingową, RPG oraz Cosplay. W Strefie Cosplay odbędą się konkursy "Maskarada" i "Projekt Własny".

- Pyrkon, mimo profesjonalnego charakteru i wysokiego poziomu organizacji, pozostaje imprezą niezależną i niekomercyjną, której celem jest pokazanie, jak istotnym elementem kultury jest fantastyka. Festiwal jest tworzony przez społeczność i dla społeczności, służy jej integracji oraz promocji twórczości, a także łączy setki pasji i zainteresowań - podkreślił prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Fantastyki "Druga Era" Piotr Derkacz.

Organizatorzy poinformowali podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że festiwal rozwija rozwiązania zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich są kasy pierwszeństwa, przystosowane wejścia do pawilonów, windy, pętle indukcyjne, tyflomapy oraz strefy ograniczonych bodźców.

W tym roku po raz pierwszy konkurs "Maskarada" oraz koncert zespołu Łydka Grubasa będą tłumaczone na polski język migowy. Nowością będą także smycze ze słonecznikami, dostępne w kasach pierwszeństwa i biurze festiwalowym. Symbol ten jest międzynarodowym oznaczeniem ukrytych niepełnosprawności i może sygnalizować potrzebę dodatkowego wsparcia.

Zmiany w regulaminie. Nie wszystkie rekwizyty można wnieść

W tym roku po raz pierwszy na Pyrkon nie będzie można wnieść replik broni palnej. Dozwolone są tylko wizualne imitacje broni fantastycznej oraz biała broń - za pewnymi zastrzeżeniami.

Szczegółowe zasady zawarto w regulaminie. Organizatorzy informowali o zmianach już jesienią ubiegłego roku. Jak tłumaczyli organizatorzy rozmowy na ten temat trwały kilka miesięcy.

"Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie komfortu uczestnikom. Chcemy, aby każda osoba biorąca udział w Festiwalu mogła cieszyć się jego atrakcjami bez stresu i poczucia zagrożenia. Jest to dla nas najwyższym priorytetem" - informowano w oświadczeniu.