18-latek w komisariacie policji stracił przytomność i zmarł. Są wyniki sekcji zwłok

Wobec 18-latka, który zmarł w komisariacie policji w Poznaniu nie użyto paralizatora, a do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie - takie są wstępne wyniki sekcji zwłok. Chłopak miał być agresywny wobec matki, która wezwała policję. Na komisariacie zaczął tracić przytomność i mimo reanimacji zmarł. Sprawę wyjaśnia teraz prokuratura.

O wstępnych wynikach sekcji zwłok prokuratura poinformowała w czwartek po południu. - Biegli nie stwierdzili obrażeń świadczących, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Nie stwierdzono żadnych obrażeń, które świadczyłyby o użyciu paralizatora lub podobnego urządzenia. Ostateczną opinię otrzymamy po przeprowadzeniu badań dodatkowych: toksykologicznych i histopatologicznych - powiedział tvn24.pl Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Zaczął tracić przytomność

18-latek został obezwładniony i zatrzymany, a następnie przewieziony do komisariatu. Podczas sporządzania dokumentacji, policjanci zauważyli, że zatrzymany traci przytomność.

W związku z tym zdarzeniem komendant wojewódzki policji nakazał, by oficerowie wydzia��u kontroli zajęli się tą sprawą. Wezwano również prokuratora. - Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że w późniejszych rozmowach z członkami rodziny 18-latka pojawiły się informacje dotyczące jego kłopotów z sercem. Miał też zażywać substancje psychoaktywne. Ale to na pewno będzie jeszcze weryfikowane. My oczywiście wyłączamy się z tego postępowania - dodaje Borowiak.