Nie było kradzieży aparatu słuchowego 12-letniej Julii. Matka kłamała. "Jest w trudnej sytuacji finansowej"

Do kradzieży aparatu słuchowego 12-letniej Julii z Poznania nie doszło - przekazała wielkopolska policja. Jak ustalili funkcjonariusze, jej matka złożyła fałszywe doniesienie o kradzieży, a dziewczynka miała stracić urządzenie podczas kąpieli nad morzem. Mimo to policjanci chcą wesprzeć kobietę i jej córkę ze względu na "szczególne okoliczności sprawy".

W miniony poniedziałek rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak informował, że aparat został skradziony . Według relacji, Julia wybrała się z siostrą i mamą na spacer. - Szły ulicą Starołęcką na wysokości numeru 170. W pewnej chwili na rowerach nadjechało dwóch nastolatków. Ich wiek mama dziewczynek określiła na 12-15 lat. Nie zatrzymując się, jeden z nich złapał za aparat słuchowy na uchu Julii i go wyrwał. Obaj szybko odjechali z miejsca kradzieży - relacjonował.

Nie w Poznaniu, a nad morzem

W czwartek policja przekazała, że według ustaleń funkcjonariuszy z komisariatu Poznań - Nowe Miasto, do kradzieży w ogóle nie doszło.

"Funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą dotarli do nagrań z kamer obiektowych na ul. Starołęckiej. W rozmowie z Policjantami mama dziewczynki oświadczyła, że do napadu nie doszło" - napisano na profilu wielkopolskiej policji na Facebooku. Policja wyjaśniła, że matka Julii poinformowała, że była niedawno z dziećmi nad morzem. Dziewczynka miała wejść do wody, gdzie fala zerwała jej aparat z ucha. Urządzenia nie udało się odnaleźć.