Rozbite auto na poboczu. Policja szukała kierowcy, zgłosił się sam

- W poniedziałek rano zgłosił się do nas 61-latek, który twierdzi, że kierował autem i rzeczywiście oddalił się z miejsca zdarzenia. Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania zdarzenia. Jest to wykroczenie. Zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany do sądu, a ten zdecyduje o wymiarze kary dla 61-latka. Może to być na przykład grzywna lub nagana - mówi Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik kaliskiej policji.