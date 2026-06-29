Poznań Pożar w bloku w Poznaniu. Z okien buchały płomienie Aleksandra Arendt-Czekała |

Nocny pożar w Poznaniu na ul. Rycerskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Tuż po północy strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru w czteropiętrowym bloku przy ulicy Rycerskiej w Poznaniu. - Po dotarciu na miejsce okazało się, że pożar jest bardzo rozwinięty. Płomienie wydostawały się przez okna. Siły i środki były niewystarczające - mówił TVN24 st. bryg. Jarosław Kuśmirek, dowódca jednostki JRG nr 4 w poznańskiej straży pożarnej.

Płomienie buchały z okien na pierwszym piętrze Źródło zdjęcia: TVN24

Na miejsce zadysponowano łącznie siedem zastępów straży pożarnej. Przyjechało też pogotowie gazowe i energetyczne.

Zaalarmował ich sąsiad

Ruszyła akcja gaśnicza. - Rozpoczęto prowadzenie linii gaśniczej. Trzeba było rozpoznać, gdzie w budynku mogą być jakieś osoby, w jakim są stanie i oczywiście trzeba było je ewakuować do miejsc bezpiecznych - wyliczał st. bryg. Kuśmirek.

Pożar udało się dość szybko opanować Źródło zdjęcia: TVN24

Kilka osób samodzielnie opuściło budynek. Mieszkańcy, w rozmowach z Pawłem Łabędą z TVN24 mówili, że niektórzy o pożarze dowiedzieli się od sąsiada, który walił w drzwi kolejnych mieszkań. Niektórzy wybiegali z mieszkań na boso.

Wśród ewakuowanych przez służby były m.in. osoby starsze, niepełnosprawne, w tym jedna osoba poruszająca się na wózku. Kilka osób ze względu na duży stres i zadymienie wymagało pomocy medycznej.

Na miejscu pracowało też pogotowie gazowe i energetyczne Źródło zdjęcia: TVN24

Przed blokiem stanął klimatyzowany autobus, w którym ewakuowani mogły przeczekać akcję gaśniczą. Osoby, które potrzebowały schronienia skierowano do hoteli.

Jak przekazał dowódca, pożar dość szybko został zlokalizowany i opanowany.

Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.

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