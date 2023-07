Skażenie cieku po pożarze w Zielonej Górze. Prokuratura informuje o wszczęciu śledztwa

Za to przestępstwo grozi do ośmiu lat więzienia.

Sześć osób oskarżonych w sprawie składowiska w Przylepie

Prokurator Antonowicz zaznaczyła, że przesłuchano już pierwszych świadków oraz zabezpieczono monitoringi. - Wczoraj w godzinach popołudniowych przeprowadzono wstępne oględziny na miejscu zdarzenia, jednak z uwagi na to, że akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa, postępowanie to zostanie przeprowadzone w kolejnych dniach z udziałem biegłych z różnych specjalizacji - podkreśliła Antonowicz. Poinformowała też, że Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze w 2021 roku skierowała akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom, które były związane właśnie z procederem składowania odpadów w Przylepie. - Prokuratura oskarżyła sześć osób związanych ze spółką, która wynajmowała halę w Przylepie, a także dwóch urzędników - naczelnika starostwa powiatowego oraz inspektora, którzy dopuścili się zaniechania czynności w związku z wydawaniem decyzji o pozwolenie - zaznaczyła prokurator.

Wskazała, że Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze również prowadziła postępowania poza karne, uczestnicząc m.in. w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w toku którego zgłosiła swój udział i wniosła o uznanie prezydenta miasta Zielona Góra jako organu, który winien był w wyniku wykonania zastępczego dokonać utylizacji tych odpadów. Dopytywana, kogo przesłuchano już jako świadków w sprawie pożaru w Przylepie, odpowiedziała, że osoby związane z miejscem, w którym do niego doszło. - Są to pokrzywdzeni m.in. właściciele hal - podała Antonowicz.

Skażony ciek wodny Gęśnik

Prokurator dodała, że zaplanowano już dalsze czynności z udziałem biegłych specjalistów z zakresu pożarnictwa czy badań chemicznych. - Ściągamy również sprzęty umożliwiające przede wszystkim rejestrację tego miejsca, ponieważ nie jest możliwe na chwilę obecną dotarcie do tego pogorzeliska z uwagi na to, że tam w dalszym ciągu trwa akcja gaśnicza - powiedziała Antonowicz.

We wtorek inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze potwierdzili przedostanie się wód pogaśnicznych do niewielkiej rzeki Gęśnik. W opublikowanym komunikacie czytamy, że inspektorzy w niedzielę i poniedziałek wykonali wizje na odcinku pomiędzy zbiornikami wodnymi znajdującymi się za terenem zakładu aż do punktu, w którym rzeka wpływa do najbliższej miejscowości, tj. Czerwieńska.