Pożar i wystrzały na wysypisku pod Poznaniem. Nagranie

Wybuchały puszki po aerozolach

Po godzinie 16 rzecznik poinformował, że trwa dogaszanie pożaru. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. - Odpady są przelewane wodą i przenoszone w inne miejsce na terenie zakładu. Apelujemy do okolicznych mieszkańców, by na razie nie wychodzili z domów i nie otwierali okien - powiedział rzecznik. Uspokoił jednak, że "stężenia szkodliwych substancji w powietrze nie przekraczają dopuszczalnych norm".

Płomienie zostały opanowane przed godziną 14. Pytany o dobiegające ze składowiska odgłosy wybuchów, strażak tłumaczy, że na terenie obiektu znajdują się puszki po aerozolach i to one są źródłem wystrzałów. - Nie ma z tego tytułu zagrożenia dla mieszkańców. W pożarze nikt nie został poszkodowany - zaznaczył rzecznik.

Seria pożarów w Przysiece Polskiej

Jak zaznaczył Dawid Kryś, to samo wysypisko płonęło już w przeszłości wielokrotnie. Do pożarów dochodziło wyjątkowo często w latach 2021-2022. Tylko przez pierwsze półrocze 2021 roku strażacy byli wzywani w to miejsce aż pięciokrotnie.