Jeden z nielicznych zwycięskich zrywów Polaków może stracić swoje miejsce w podręcznikach historii

Trwają prekonsultacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prekonsultacje dotyczące zmian w podstawie programowej. Potrwają tydzień, do 19 lutego. Opinie i sugestie na temat rozwiązań zaproponowanych przez resort mogą zgłaszać eksperci, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Po analizie nadesłanych uwag zostaną przygotowane projekty rozporządzeń ministra, które trafią do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. W czerwcu mają być podpisane przez szefową resortu. Nowa podstawa programować ma obowiązywać od września.

Do przygotowania uszczuplonej podstawy programowej MEN zaprosiło ekspertów, m.in. z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ministra Nowacka zastrzegła jednak, że to nie jest ostateczna wersja proponowanych zmian.

Marszałek i dyrektor muzeum zapowiadają walkę o powstanie

- Od lat zabiegamy o pamięć ogólnonarodową dla powstania wielkopolskiego i wykuwamy ślad w świadomości Polaków na temat naszej zwycięskiej wielkopolskiej insurekcji, nie ograniczając się w tym zakresie terytorialnie. Jesteśmy przekonani, że środowisko Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 bezzwłocznie i zdecydowanie zabierze głos w tej sprawie, a my taki apel poprzemy – przekazała Anna Parzyńska-Paschke, rzeczniczka marszałka Anna Parzyńska-Paschke. Jak dodała, liczą, że "to samo grono, które zabiegało skutecznie o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym – Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, zabierze głos". - Dobrze umocowani w tej materii specjaliści dostarczą najlepszych i najmocniejszych argumentów ministerstwu, by w procesie tworzenia nowej podstawy programowej zadbano o szeroką wiedzę na temat naszego wielkopolskiego, ale i ogólnopolskiego sukcesu - dodała Parzyńska-Paschke. Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki wyraził nadzieję, że zaproponowane zmiany dotyczące wiedzy o powstaniu wielkopolskim w podstawie programowej są tylko wypadkiem przy pracy. - Nie po to zabiegaliśmy o nowe święto państwowe, nie po to za niemałe publiczne pieniądze budujemy nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego, abyśmy teraz ze spokojem przyjęli wiadomość o próbie zmarginalizowania jednego z nielicznych w naszej historii zwycięskich insurekcji narodowych - powiedział Terlecki. Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości był jednym z inicjatorów ustanowienia nowego święta państwowego.