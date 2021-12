Amerykańscy żołnierze spędzą święta z dala od domu. "Jest dość zimno, ale jednocześnie ciepło, bo ludzie są bardzo mili"

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Szykują się do nich nie tylko miliony Polaków, ale także amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce. Sprawdziliśmy jak wyglądają przygotowania w bazie wojskowej w Powidzu (woj. wielkopolskie).

Niektórzy żołnierze stacjonujący w bazie w Powidzu przyzwyczajeni są już do świąt na służbie, dla innych to pierwszy raz. Dla wielu z nich nasza zimowa aura jest zaskakująca.

– Jest tu dość zimno, ale jednocześnie ciepło, bo ludzie są bardzo mili i czuję się tutaj dobrze. To nie są moje pierwsze święta poza domem, ale pierwsze będąc tak daleko od niego. Tutaj musimy stworzyć nową rodzinę i "nowy dom z dala od domu" – przyznaje spec. Barbara Soto.

Prezenty już wysłali

Mrozy zaskakiwać mogą szczególnie tych pochodzących z Portoryko, a tych w Powidzu nie brakuje. - To bardzo daleko od Polski, ale da się zaaklimatyzować – mówi col. Paul W. Dahlen.

Jak dodaje, bycie na co dzień z dala od rodziny jest trochę trudne, ale pomaga im to, że mieszkańcy Powidza są do nich bardzo miło nastawieni.