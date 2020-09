W tych szkołach maseczki są obowiązkowe. Muszę je nosić uczniowie i nauczyciele, na lekcjach i podczas przerw

Ozonowane klasy, płyny do dezynfekcji

Starosta przypomina, że powiat ostrowski to teren, który jeszcze do niedawna był strefą żółtą.

Przestrzeganie zasad będzie intensywnie monitorowane przez pierwszy tydzień nauki w szkołach. Zapowiedział też, że wszystkie szkoły będą regularnie dezynfekowane i ozonowane; w klasach i na korytarzach pojawią się środki do dezynfekcji rąk. Część maseczek i płynów do szkół przekazał już wojewoda wielkopolski, ale większość będzie musiał zakupić powiat. Nowe obostrzenia mogą znacząco obciążyć lokalny budżet, same płyny do dezynfekcji to koszt około dziewięciu tysięcy złotych miesięcznie na szkołę.