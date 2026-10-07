Poznań Zwierzęta nie miały wody i jedzenia, leżały w brudnych kojcach. Jest prawomocny wyrok

Pseudohodowla działała na terenie powiatu międzychodzkiego Źródło wideo: KPP Międzychód Źródło zdj. gł.: KPP Międzychód

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Sądowy finał w sprawie pseudohodowli, która działa w Wielkopolsce na terenie powiatu międzychodzkiego. Na ławie oskarżonych zasiadła właścicielka obiektu. Kobieta odpowiadała za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.

Sąd skazał właścicielkę na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Orzeczono wobec niej również zakaz posiadania wszelkich zwierząt na pięć lat. Sąd nałożył dodatkowo na kobietę grzywnę i przepadek zwierząt.

Wyrok jest już prawomocny.

Kobieta prowadziła hodowlę zwierząt Źródło zdjęcia: KPP Międzychód

Zwierzęta bez wody i w odchodach

Sprawa wyszła na jaw pod koniec marca 2025 roku. To wtedy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w obecności psów ras niebezpiecznych przebywają dzieci.

- Na miejscu okazało się, że mieszkanka powiatu międzychodzkiego prowadzi w tym miejscu hodowlę zwierząt. Na terenie posesji przebywało kilkadziesiąt psów i inne zwierzęta takie jak króliki, surykatka, pieski preriowe, agama brodata - poinformowała asp. Justyna Rybczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Według policjantów, już na pierwszy rzut oka dało się zauważyć, że kobieta nie zapewniła zwierzętom właściwych warunków. A część z nich była rażąca zaniedbana.

Psy były wychudzone i zaniedbane Źródło zdjęcia: KPP Międzychód

- Duża część psów znajdowała się w zewnętrznych kojcach, przez co były narażone na działanie niskich temperatur. Nie miały odpowiedniego schronienia. Psy przebywały we własnych, niesprzątanych odchodach. Zwierzęta nie miały również dostępu do wody, a ich miski były brudne i puste - wyliczała Rybczyńska.

Stwierdzono również, że psy były wychudzone, miały problemy skórne i odparzone łapy.

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Decyzja o odebraniu zwierząt

Druga część zwierząt znajdowała się w pomieszczeniu przeznaczonym na tak zwaną hodowlę klatkową.

- W klatkach i transporterach zamknięte były psy, bez wody i pożywienia, na kocach przesączonych moczem. Nie miały możliwości swobodnego poruszania się i zmiany pozycji - przekazała policjantka i dodała: inne zwierzęta takie jak króliki, agama brodata, również nie miały pożywienia, wody i odpowiednich warunków do życia.

W związku z tym, decyzją komendanta straży miejskiej, w trybie interwencyjnym odebrano kobiecie zwierzęta. Powód: pozostawienie zwierząt w dotychczasowych warunkach zagrażało ich życiu i zdrowiu.

Odebrane zwierzęta znalazły schronienie w fundacjach i Miejskiej Spółce Komunalnej.

Gdzie zgłaszać, gdy cierpią zwierzęta?

Policjanci z Międzychodu apelują, by świadkowie podobnych sytuacji reagowali. Przypadki znęcania się nad zwierzętami można zgłaszać nawet mejlowo. Wystarczy wysłać wiadomość na adres: zielonastrefa@po.policja.gov.pl.

- Anonimowe zgłoszenia można również kierować za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każde takie zgłoszenie musimy zweryfikować w ciągu tygodnia - przypomniała Rybczyńska.

W każdej sytuacji dotyczącej dobrostanu zwierząt lub stosowanie wobec nich przemocy można również korzystać z aplikacji Animal Helper, która działa jak numer "112 dla zwierząt".