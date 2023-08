Uderzył w przydrożny nasyp. 32-latek zmarł w szpitalu

czytaj dalej

Młodzi kandydaci do Sejmu zostali zapytani w "Kampanii #BezKitu" o najważniejsze dla nich sprawy, z którymi chcą wejść do parlamentu. - Przede wszystkim mieszkania. Mamy w Polsce patologię, w której młodzi ludzie są zmuszani do brania kredytów na 30 lat. My chcemy to zmienić - powiedział Dawid Dobrogowski (Nowa Lewica). - Pierwsza, podstawowa rzecz, z którą Zieloni są na scenie politycznej już od 18 lat, to jest przede wszystkim transformacja energetyczna - mówił rzecznik prasowy tej partii Michał Suchora startujący z list KO.