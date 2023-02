Podczas wycieczki zobaczyli w schronisku umierające psy. "Lekcja empatii przerodziła się w traumę"

Schronisko dla zwierząt w Posadówku w gminie Lwówek (woj. wielkopolskie) we wtorek odwiedziła szkolna wycieczka. To co zobaczyli zapamiętają na długo. "Lekcja empatii przerodziła się w ogromną traumę, dzieci płakały, nauczyciele nie mogli pojąć na co patrzą. Nauczycielka poinformowała nas o warunkach w tym piekle" - napisała Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane.

Policja: zabezpieczono 10 martwych zwierząt

To co zobaczyli w środku przerosło ich najgorsze wyobrażenia. "Bestialstwo ludzi w stosunku do zwierząt, przekroczyło to co do tej pory widzieliśmy" - napisał Wielkopolski Inspektorat Ochrony Zwierząt. I wymieniał: "Zwłoki zwierząt, psy skrajnie zagłodzone, upodlone, z sączącymi ranami, przymarznięte do bud".