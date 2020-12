W tej wsi lampkami świątecznymi dekorowane są domy, stodoły, a nawet psie budy

Tej wsi nocą nie da się nie zauważyć. Choć liczy ledwie 300 mieszkańców, o Popowie pod Bledzewem co roku słyszy cała Polska. Wszystko za sprawą "nowej, świeckiej tradycji" - rozświetlania wszystkiego co się da na Boże Narodzenie.

Zaczęli już w listopadzie

I nie przeszkadza im w tym pandemia. - Szykujemy się i to już od dwóch tygodni, bo to różnie z pogodą. Coś dokładamy, coś zmieniamy, cały czas coś dokupujemy - mówi Wioletta Tomczyk, mieszkanka Popowa.

Przed ich domem stoją i świecą się już bałwanki, św. Mikołaj z reniferami, a niemal cały dom opleciony jest lampkami. - Jeszcze mamy choinki do ustawienia, może jeszcze jakieś delikatne poprawki - mówi.

On sam też nie wyłamuje się z tradycji. - Ubieramy nasze posesje w weekendy lub po pracy. Robimy to nawet po ciemku, bo chcemy, aby nasza wioska pięknie wyglądała - mówi Tomasz Walczak.

W zeszłych latach do Popowa zjeżdżały całe autokary, by podziwiać wioskę. Teraz pandemia na to nie pozwala. Ale gości w wiosce nie brakuje. - Widać po rejestracjach samochodów, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski i nie tylko. Serdecznie zapraszamy. Obostrzenia są jakie są, ale można przyjeżdżać śmiało i oglądać - zachęca Walczak.