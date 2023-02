Huta szkła poradziła sobie z podwyżkami gazu. Ocalili wszystkie miejsca pracy

Zawiesili produkcje, znaleźli rozwiązanie

Gaz płynie dalej, ale taniej

Teraz na terenie huty postawiono 12 zbiorników o pojemności 6700 litrów każdy na gaz LPG. To on zasila zakład. Zapas wystarcza na cztery-pięć dni, a zbiorniki uzupełniane są na bieżąco, co dwa dni. Piece ogrzewane są gazem płynnym od lutego. Zmiana zasilania to znaczące oszczędności dla firmy, nawet o 30-40 procent od najniższej oferty PGNiG.

- Jest to dla mnie absurdalne, bo przykładowo gaz jest wydobywany w Stanach Zjednoczonych, tankowany na tankowce. Płynie do nas do Europy czy to do Świnoujscia, czy to do Holandii do terminali gazowych, później jest przetankowywany na pociągi, transportowany do miejsca docelowego danej firmy, a następnie na ciężarówki i przewożony do mnie. I jest to - mimo wszystko - tańsze rozwiązanie, co jest absurdalne, niż wydobycie w Kościanie i przesłanie tego gazu nitką wybudowaną w latach dziewięćdziesiątych do zakładu. A mówimy o 30-40 kilometrach w linii prostej - dziwi się Łukasz Busz, prezes zarządu Huty Szkła Gloss w Poniecu.