Pomyłka przy identyfikacji ciała w Kaliszu. Mężczyzna pochowany pod nazwiskiem żyjącego 45-latka

W Kaliszu doszło do pomyłki przy identyfikacji zwłok. 44-letni mężczyzna został pochowany pod nazwiskiem żyjącego 45-latka. Jak poinformowała oficer prasowa kaliskiej policji aspirant Anna Jaworska-Wojnicz, na początku stycznia funkcjonariusze "zauważyli na ulicy mężczyznę, którego wcześniej uznali za zmarłego". Sprawa trafiła do prokuratury.

Sprawa zaczęła się 28 grudnia ubiegłego roku, kiedy w Kaliszu znaleziono zwłoki mężczyzny. Zdaniem policjantów - jak powiedziała oficer prasowa aspirant Anna Jaworska-Wojnicz - mogło to być ciało znanego im 45-latka bez stałego miejsca zamieszkania. Po stwierdzeniu, że do śmierci doszło z przyczyn naturalnych, zawiadomiono o tym ojca zmarłego. Ten potwierdził, że to jego syn i pochował go 31 grudnia.