Usłyszeli o zaginięciu siedmioletniego sąsiada, wsiedli na rowery i sami zaczęli go szukać

Tomek i Jakub

- Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwana i już po kilku minutach odnaleźli zaginionego chłopca, który, jak się okazało, był już pod opieką dwóch nastolatków. 12-letni Tomek i 16-letni Jakub, gdy tylko dowiedzieli się o zaginięciu małego sąsiada, natychmiast wsiedli na rowery i pojechali go szukać. To właśnie oni dobrze wytypowali okolicę, w której może znajdować się siedmiolatek i odnaleźli go jadącego rowerem. Chłopcy, widząc młodszego kolegę, zaopiekowali się nim i nakłonili do powrotu do domu - poinformowała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.