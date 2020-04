Polscy naukowcy stworzyli test na koronawirusa. Produkcja ruszy w przyszłym tygodniu

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania stworzyli pierwszy polski test na koronawirusa. Pierwsza partia wyprodukowana zostanie w przyszłym tygodniu. Testy trafią do Ministerstwa Zdrowia, które odpowiadać będzie za ich dystrybucję.

To pierwszy całkowicie polski test na koronawirusa. - Chcieliśmy skonstruować test oparty całkowicie o polskie odczynniki. Chodziło o to, żebyśmy mogli sukcesywnie go produkować, w zależności o zapotrzebowania. Ten test jest kilkukrotnie tańszy od tych komercyjnych, dostępnych obecnie na rynku – wyjaśnia dr Luiza Handschuh z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Jednostkowy koszt testu, według szacunków pracowników Instytutu, wynosi około 53 złotych.

Pierwsza partia - około 1000 testów – wkrótce ma trafić do Ministerstwa Zdrowia, które zajmie się ich dystrybucją. PAN planuje wyprodukować w najbliższych tygodniach 150-200 tysięcy takich testów.

Test opracowano błyskawicznie TVN 24

Test opracowano błyskawicznie. - Mobilizacja była ogromna, obserwowaliśmy przyrost chorych i to dawało motywacje, by pracować jeszcze ciężej. W ciągu dwóch tygodni ten test został wypracowany, jest to w zasadzie rekord – mówi dr hab. Maciej Figiel, kierownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej.

- Nasze wysiłki dostrzeżone zostały przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który decyzją Premiera Jarosława Gowina przyznał Instytutowi 15 mln zł na stworzenie zestawu diagnostycznego i wyprodukowanie pierwszych 100 tys. testów – napisał prof. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie przebadanie jednego wymazu nowym testem zajmuje około sześciu godzin. W tym czasie można przeanalizować 92 próbki.

Naukowcy pracują teraz nad skróceniem tego czasu.

Pracują całą dobę

Wszystko zaczęło się od tego, że poznański sanepid potrzebował pomocników do przeprowadzania testów. Laboratorium diagnostyki COVID-19 w Instytucie Genetyki Człowieka działa od środy. Może ono pracować 24 godziny na dobę i docelowo w dobę wykonywać do 450 testów.

Próbki do badania kierowane będą, po wstępnym przygotowaniu, przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Przebadanie jednego wymazu zajmuje około 6 godzin TVN 24

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania stworzyli tzw. wirusową grupę wsparcia, na którą składa się około 50 osób. Pomagali oni w diagnostyce, ale przy okazji drugi zespół pracował nad stworzeniem polskiego odpowiednika zestawu diagnostycznego.

Pomieszczenia laboratorium mają oddzielne wejście, z całkowitym ominięciem ciągów komunikacyjnych Instytutu. Pomieszczenia i wyposażenie spełniają wszystkie stosowne wymogi bezpieczeństwa biologicznego.

Poznańscy naukowcy zamierzają teraz zająć się porównaniem przypadków koronawirusa polskiego z tymi w innych krajach Europy, Azji czy Ameryki. Podobnymi badaniami zajmują się instytuty naukowe na całym świecie. Badania te mają dać odpowiedź czy mamy do czynienia z jednym typem koronawirusa, czy tez one różnią się od siebie. To kluczowa kwestia wobec poszukiwania sposobów leczenia i próby wynalezienia szczepionki.

