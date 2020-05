Rozpracowywali grupę okradającą tiry, wpadli na trop nielegalnej fabryki papierosów w Czechach

- Wątek prowadził do Czech, dlatego policjanci przekazali swoje ustalenia tamtejszym służbom. W efekcie ich działań ustalono, że wyroby tytoniowe bez znaków akcyzy trafiają z Czech do Polski. Informacje te potwierdziły się podczas przeszukań na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, kiedy to zabezpieczono u podejrzanych próbki różnych papierosów bez polskich znaków akcyzy - poinformowała w komunikacie nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik CBŚP.