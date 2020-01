Policjanci zaatakowani gazem pieprzowym podczas próby zatrzymania

Najpierw wypełniali polecenia, potem próbowali uciec. Między dwoma mężczyznami a policjantami doszło do szarpaniny. W ruch poszły pięści i gaz pieprzowy. - Chcieli uciec, ale nasi patrolowcy nie odpuszczają - komentuje sprawę rzecznik wielkopolskiej policji i publikuje nagranie z interwencji.

Na nagraniu z monitoringu widać jak funkcjonariusze podchodzą do wskazanych mężczyzn i chwilę z nimi rozmawiają. Potem wspólnie przechodzą przez jezdnię i stają przy radiowozie. - Najpierw przedstawiono im podstawę prawną, potem policjanci nakazali im pokazać, co mają w kieszeniach. Mężczyźni mieli im wtedy powiedzieć, że są ochroniarzami w jednym z klubów i mają przy sobie gaz pieprzowy oraz pałki teleskopowe - mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Nagle mężczyźni zaczęli się wyrywać policjantom. Jednemu z nich nawet się udało. Kiedy funkcjonariusze obezwładnili jego kolegę, ten kilka razy do nich podbiegał i próbował odciągnąć funkcjonariuszy. - Wyciągnął gaz i spryskał nim oczy policjantów. Ci jednak nie odpuścili, cały czas trzymali tego mężczyznę. Jak się okazało miał przy sobie narkotyki. Dwie minuty później pojawiły się inne patrole i zatrzymały drugiego mężczyznę - relacjonuje Borowiak.

Zarzuty

- Wystąpiliśmy wspólnie z prokuraturą do sądu o tymczasowe aresztowanie. Jeden z nich został tymczasowo aresztowany, drugi otrzymał policyjny dozór. Uważamy, że istnieją przesłanki do tymczasowego aresztowania. Zarzuty wobec tego mężczyzny są poważne, grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia - tłumaczy Borowiak.