Lis z głową w słoiku bezradnie chodził przy drodze

Wrócił na miejsce następnego dnia. Tym razem był już "uzbrojony" w rękawice i koc. Liczył, że dzięki temu uda mu się łatwiej złapać lisa. - Gdy mężczyzna zauważył nadjeżdżający radiowóz, zasygnalizował dzielnicowym z Żerkowa, że potrzebuje pomocy. Wspólnymi siłami udało się zwierzę otoczyć i złapać. Trwało to kilkanaście minut. Niestety słoika nie dało się tak łatwo zdjąć. Trzeba było go delikatnie rozbić, ale lis w żaden sposób nie ucierpiał - dodaje Zaworska. Gdy odzyskał wolność od razu pobiegł w zarośla.

- Pamiętajmy, by wracając z pobytu na łonie natury, swoje śmieci zabrać ze sobą i wyrzucić w odpowiednim do tego miejscu. Dbajmy o środowisko nie tylko dla siebie ale dla przyszłych pokoleń i dzikiej zwierzyny. Tym, którzy wywożą śmieci do lasu i w inne niewyznaczone do tego miejsca przypominamy, że takie zachowanie jest wykroczeniem, za które mogą nałożyć mandat w wysokości nawet 500 złotych - dodaje rzeczniczka.