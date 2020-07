Koń się spłoszył, zrzucił pijanego jeźdźca i wybiegł na drogę. Zderzył się z motocyklistką i samochodem

Do 12 lat więzienia grozi mieszkańcowi Pogorzeli (woj. wielkopolskie), który w sobotę wieczorem pijany jechał konno. Zwierzę dwa razy zrzuciło jeźdźca, po czym spłoszone zderzyło się z motocyklistką, a następnie z autem osobowym. Dwie osoby zostały ranne. Koń nie przeżył.

Prokurator rejonowy w Gostyniu Jacek Masztalerz przekazał, że 37-letni mieszkaniec Pogorzeli przyznał się do winy i wyraził skruchę.

- Wiedział, że będąc pod wpływem alkoholu, nie powinien jechać wierzchem. Wracał do domu, poruszając się drogą gruntową. Z jego wyjaśnień wynika, że sarny miały spłoszyć konia i dlatego został przez zwierzę zrzucony – powiedział.

Zderzenie z motocyklistką i samochodem

W sobotę ok. godz. 22.15 spłoszony koń zderzył się z motocyklistką. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń, zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

Kilka minut później, niespełna kilometr dalej, w okolicach miejscowości Elżbietków zwierzę zderzyło się z oplem astrą, którym jechały trzy osoby. Dwie z nich zostały ranne, w tym kierowca ciężko. 23-latek był zakleszczony we wraku auta, a po uwolnieniu reanimowany. Ranny został przewieziony śmigłowcem LPR do szpitala we Wrocławiu.