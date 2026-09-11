Znów wzrosły ceny za przejazd A2
Od 11 września stawka za przejazd każdym z trzech mierzących 50 kilometrów odcinków autostrady A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem będzie wynosić:
- 41 złotych dla samochodów osobowych o dwóch osiach - o złotówkę więcej,
- 71 złotych dla samochodów o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze, oraz dla motocykli i aut o dwóch osiach z przyczepami - o dwa złote więcej,
- 108 złotych - o trzy złote więcej - wzrośnie opłata za przejazd pojazdów o trzech osiach oraz samochodów o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami,
- 165 złotych - o pięć złotych więcej - wyniesie stawka dla pojazdów o więcej niż trzech osiach oraz pojazdów trzyosiowych z przyczepami. Do 410 złotych, czyli o 10 złotych wzrośnie opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych.
Jeśli chodzi o poszczególne odcinki to aktualny cennik wygląda tak:
- Świecko - Nowy Tomyśl - 18 złotych,
- Nowy Tomyśl - Poznań 41 złotych,
- Poznań - Września - 41 złotych,
- Września - Sługocin - 41 złotych,
- Sługocin - Warszawa - odcinek bezpłatny.
To daje 82 grosze za kilometr. Dla porównania - za przejechanie 61- kilometrowego odcinka autostrady A4 między Katowicami płacimy 36 złotych, czyli 59 groszy za kilometr.
O podwyżkach wspominali już w sierpniu
Przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem nie jest w żadnym zakresie finansowany ani dotowany ze środków publicznych. Dlatego utrzymanie i rozwój tej części autostrady jest pokrywany z przychodów spółki Autostrada Wielkopolska.
Według spółki podwyżka wynika z rosnących kosztów utrzymania oraz kolejnych inwestycji.
"Wieloletnie inwestycje w infrastrukturę, technologie i obsługę użytkowników sprawiają, że kierowcy korzystają z nowoczesnej, dobrze utrzymanej autostrady, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa, płynność ruchu i komfort podróżowania" - podkreśla spółka.
O podwyżkach spółka wspominała już w sierpniu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skrytykowała to rozwiązanie. Wskazując, że wzrost cen może przyczynić się do tego, że kierowcy będą omijać płatne odcinki autostrady i korzystać z innych dróg. A to z kolei może się przełożyć na bezpieczeństwo pozostałych kierowców oraz mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają inne trasy.
Promocja dla kierowców, którzy korzystają z videotollingu
Jednocześnie spółka Autostrada Wielkopolska przekazała, że również od 11 września wprowadzone zostaną promocyjne stawki dla kierowców korzystających z videotollingu, czyli elektronicznego systemu poboru opłat, wykorzystującego odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów.
"Dzięki zniżkom kierowcy zapłacą za przejazd od 1 do 5 złotych mniej na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Wysokość rabatu zależy od kategorii pojazdu" - poinformowano w informacji prasowej. Stawki dla korzystających z videotollingu np. dla motocyklistów wyniosą 20 złotych, a dla kierowców aut osobowych 39 złotych. Promocja nie będzie dotyczyć pojazdów ponadnormatywnych.
Jak to będzie działać? Kierowcy korzystający z tego systemu nie muszą płacić gotówką, kartą płatniczą czy innym urządzeniem pokładowym. "Kierowca jedynie zatrzymuje pojazd przy wyznaczonej bramce, a system automatycznie identyfikuje numer rejestracyjny i pobiera należność z wcześniej zarejestrowanego konta" - podkreślono.
Autostrada Wielkopolska planuje wprowadzić system videotollingu na całym koncesyjnym odcinku A2 pomiędzy Świeckiem a Koninem jeszcze do końca tego roku.