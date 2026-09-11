Poznań Znów wzrosły ceny za przejazd A2 Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Znów drożej na stacjach. Nawet o złotówkę za litr Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Autostrada Wielkopolska S.A

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Od 11 września stawka za przejazd każdym z trzech mierzących 50 kilometrów odcinków autostrady A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem będzie wynosić:

41 złotych dla samochodów osobowych o dwóch osiach - o złotówkę więcej,

71 złotych dla samochodów o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze, oraz dla motocykli i aut o dwóch osiach z przyczepami - o dwa złote więcej ,

108 złotych - o trzy złote więcej - wzrośnie opłata za przejazd pojazdów o trzech osiach oraz samochodów o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami,

165 złotych - o pięć złotych więcej - wyniesie stawka dla pojazdów o więcej niż trzech osiach oraz pojazdów trzyosiowych z przyczepami. Do 410 złotych, czyli o 10 złotych wzrośnie opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

Jeśli chodzi o poszczególne odcinki to aktualny cennik wygląda tak:

Świecko - Nowy Tomyśl - 18 złotych,

Nowy Tomyśl - Poznań 41 złotych,

Poznań - Września - 41 złotych,

Września - Sługocin - 41 złotych,

Sługocin - Warszawa - odcinek bezpłatny.

A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin

To daje 82 grosze za kilometr. Dla porównania - za przejechanie 61- kilometrowego odcinka autostrady A4 między Katowicami płacimy 36 złotych, czyli 59 groszy za kilometr.

O podwyżkach wspominali już w sierpniu

Przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem nie jest w żadnym zakresie finansowany ani dotowany ze środków publicznych. Dlatego utrzymanie i rozwój tej części autostrady jest pokrywany z przychodów spółki Autostrada Wielkopolska.

Według spółki podwyżka wynika z rosnących kosztów utrzymania oraz kolejnych inwestycji.

"Wieloletnie inwestycje w infrastrukturę, technologie i obsługę użytkowników sprawiają, że kierowcy korzystają z nowoczesnej, dobrze utrzymanej autostrady, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa, płynność ruchu i komfort podróżowania" - podkreśla spółka.

O podwyżkach spółka wspominała już w sierpniu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skrytykowała to rozwiązanie. Wskazując, że wzrost cen może przyczynić się do tego, że kierowcy będą omijać płatne odcinki autostrady i korzystać z innych dróg. A to z kolei może się przełożyć na bezpieczeństwo pozostałych kierowców oraz mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają inne trasy.

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce Źródło zdjęcia: PAP/Adam Ziemienowicz

Promocja dla kierowców, którzy korzystają z videotollingu

Jednocześnie spółka Autostrada Wielkopolska przekazała, że również od 11 września wprowadzone zostaną promocyjne stawki dla kierowców korzystających z videotollingu, czyli elektronicznego systemu poboru opłat, wykorzystującego odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów.

"Dzięki zniżkom kierowcy zapłacą za przejazd od 1 do 5 złotych mniej na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Wysokość rabatu zależy od kategorii pojazdu" - poinformowano w informacji prasowej. Stawki dla korzystających z videotollingu np. dla motocyklistów wyniosą 20 złotych, a dla kierowców aut osobowych 39 złotych. Promocja nie będzie dotyczyć pojazdów ponadnormatywnych.

Jak to będzie działać? Kierowcy korzystający z tego systemu nie muszą płacić gotówką, kartą płatniczą czy innym urządzeniem pokładowym. "Kierowca jedynie zatrzymuje pojazd przy wyznaczonej bramce, a system automatycznie identyfikuje numer rejestracyjny i pobiera należność z wcześniej zarejestrowanego konta" - podkreślono.

Autostrada Wielkopolska planuje wprowadzić system videotollingu na całym koncesyjnym odcinku A2 pomiędzy Świeckiem a Koninem jeszcze do końca tego roku.