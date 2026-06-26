Poznań Złapali podejrzanego o podpalenia na gorącym uczynku. Śledzili go z powietrza

Zatrzymano 29-latka podejrzewanego podpalenia na terenie Nadleśnictw Krucz Źródło wideo: KPP Czarnków, Nadleśnictwo Krucz Źródło zdj. gł.: KPP Czarnków

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Kilka miesięcy intensywnej pracy operacyjnej, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz ścisła współpraca policjantów i Straży Leśnej doprowadziły do zatrzymania na gorącym uczynku 29-letniego mieszkańca gminy Lubasz, podejrzanego o serię podpaleń lasów. Mężczyzna usłyszał łącznie 10 zarzutów, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

To była praca zespołowa. Policja oraz Straż Leśna zatrzymały 20 czerwca mężczyznę podejrzewanego o podpalenia, do których od kwietnia do czerwca dochodziło w lasach w Nadleśnictwie Krucz.

Użyli drona i wytropili podejrzanego

W ujęciu 29-latka przydatny okazał się dron. Służby "przeanalizowały miejsca i czas" dotychczasowych podpaleń. W godzinach wieczornych ruszyła dyskretna obserwacja wytypowanego terenu. Kiedy zapadł mrok, dostrzeżono osobę, która zmierza w tym kierunku.

"Wykorzystaliśmy bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w kamerę termowizyjną oraz kamerę do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki temu piloci w czasie rzeczywistym namierzyli podejrzanego i przekazali namiary patrolom naziemnym" - przekazało Nadleśnictwo Krucz.

Mężczyzna podejrzany o podpalenia trafił do aresztu Źródło zdjęcia: KPP Czarnków

Tak 29-latek wpadł na gorącym uczynku. - Podczas wspólnych działań funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca gminy Lubasz, który doprowadził do powstania kolejnego pożaru lasu. Dzięki natychmiastowej reakcji służb ogień nie zdążył rozprzestrzenić się na większy obszar - poinformowała młodszy aspirant Beata Grandtke z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już dziesięć zarzutów dotyczących podpaleń. Straty oszacowano na co najmniej 100 tysięcy złotych. 29-latkowi grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

- Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 29-latka areszt tymczasowy - dodała Grandtke.