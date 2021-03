Podczas budowy trasy tramwajowej odkryli gigantyczne wysypisko śmieci. Jego likwidacja pochłonie miliony

- Wysypisko odkryto pod koniec ubiegłego roku podczas prac ziemnych w ramach budowy węzła Lechicka/Naramowicka. Wykryte śmieci to między innymi gruz, żużel, szkło oraz złom. Są to odpady zmieszane, zanieczyszczone, o bardziej jednolitej strukturze, co powoduje, że wyodrębnienie frakcji musi być przeprowadzone mechanicznie w instalacji. Wysypisko może mieć kilkadziesiąt lat – informuje Maja Chłopocka-Nowak z Poznańskich Inwestycji Miejskich.