Zamiast do izby wytrzeźwień wywieźli go do lasu, tam zmarł. Policjanci skazani

Półtora roku bezwzględnego więzienia dla Filipa S. i rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata dla Karoliny F. - takie wyroki zapadły w poniedziałek w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie w ponownym procesie byłych policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 36-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze zamiast podjąć odpowiednie działania zawieźli go do lasu, gdzie zmarł.

"To S. był dowódcą patrolu"

Sędzia szczegółowo odniósł się w uzasadnieniu do wyjaśnień złożonych przez Karolinę F. Wskazał również m.in., że policjantka "uległa pewnej presji ze strony oskarżonego Filipa S., poddała się jego pomysłom, jego decyzjom, jego inicjatywie". To S. był dowódcą patrolu, był starszy stopniem, dłużej służył w policji, dłużej też służył w Komisariacie Policji w Pobiedziskach.

"On był bezradny, wymagał opieki i też dopilnowania"

Zdaniem sądu nie budzi wątpliwości, że gdy oskarżeni porzucili pijanego Piotra M. w lesie, nie był on w stanie ustać, tym bardziej nie mógł powrócić do miejsca zamieszkania. - Oskarżeni pozostawili go, nie zważając na to, że to był bardzo upalny dzień, a to tylko zwiększało ryzyko bardzo niekorzystnego przebiegu wydarzeń dla pokrzywdzonego i pogorszenia jego stanu – powiedział sędzia.