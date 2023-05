"17-latek oblał, a następnie podpalił poszkodowanego". Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala

Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji potwierdził, że do takiego zdarzenia doszło. - W czwartek 4 maja, około godziny 20 policjanci zostali zawiadomieni o tym, że zespół pogotowia ratunkowego został wysłany do mężczyzny leżącego przy drodze. Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce okazało się, że 44-letni mężczyzna ma poparzenia pleców i nóg. Był kompletnie pijany, miał ponad 3,5 promila alkoholu we krwi, więc komunikacja z nim nie była możliwa. Został zabrany do szpitala - poinformował.