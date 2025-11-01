Poznań. Tablice przypominają o zapomnianych cmentarzach Źródło: e-lapidarium.pl

Kluczowe fakty: Zlikwidowanych cmentarzy w Poznaniu jest kilkadziesiąt. Po wielu z nich próżno szukać śladu.

O ich historii od lat przypomina Paweł Skrzypalik, autor Cyfrowego Lapidarium Poznania. To dzięki niemu w mieście przybywa tablic informujących o ich istnieniu.

Teraz powstała wirtualna mapa, na której zaznaczono te nekropolie. Dzięki niej można wyruszyć na spacer po mieście i dowiedzieć się, gdzie dawniej chowano jego mieszkańców.

Mapa internetowa powstała w ramach pracy inżynierskiej Marcina Popławskiego zrealizowanej pod opieką dr. Tymoteusza Horbińskiego na kierunku geodezja i kartografia Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Dane umieszczone na niej pochodzą z projektu Cyfrowe Lapidarium Poznania, poświęconego historycznym cmentarzom miasta Poznania.

- Jako współcześni mieszkańcy Poznania jesteśmy winni tym, którzy przez wieki budowali to miasto, pamięć i szacunek dla miejsc, w których zostali pochowani. To jest kwestia przyzwoitości i wyraz naszego człowieczeństwa - mówi Popławski.

Mapa dostępna jest dla urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Stanowi wirtualny przewodnik po nieistniejących już obiektach.