Rodzice zatankowali swoje pojazdy i odjechali, na stacji paliw został ich trzyletni synek

Mama trzylatka tankowała samochód osobowy, a ojciec - ciągnik. - Chłopiec biegał w tym czasie wokół dystrybutorów - relacjonuje Sandra Chuda, rzeczniczka policji w Szamotułach (Wielkopolska). Rodzice zapłacili za paliwo, po czym każde z nich wsiadło do swojego pojazdu i ruszyli w kierunku domu. Dopiero tam zorientowali się, że żadne z nich nie zabrało syna.

Do zdarzenia doszło w weekend. - Zgłoszenie o dziecku pozostawionym bez opieki dotarło do nas w sobotę, około godziny 8.30. Chłopiec nie panikował, był spokojny. Zajęli się nim pracownicy jednej ze stacji paliw w Pniewach - informuje rzeczniczka. W tym samym czasie rodzice trzylatka zorientowali się, że nie ma przy nich dziecka. - Dojechali do domu, po czym zawrócili. Na stacji pojawili się chwilę przed tym, jak na miejsce dotarł patrol z Pniew - dodaje Sandra Chuda.