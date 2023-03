Pleszew. Zginął od 35 ciosów nożem, przed sądem staną trzy osoby

Przed sądem staną trzy osoby, oskarżone o zabójstwo 43-letniego mężczyzny ze szczególnym okrucieństwem. Do zdarzenia doszło w Pleszewie (województwo wielkopolskie). Jak informuje prokuratura, pokrzywdzonemu zadano 35 ciosów nożem, był też bity elementami grilla i kopany. Oskarżonym grozi dożywocie.

Do zabójstwa doszło 1 sierpnia 2021 roku na terenie ogrodów działkowych przy ulicy Wierzbowej w Pleszewie. Tam znaleziono ciało 43-letniego mężczyzny. Policjanci zatrzymali troje mieszkańców miasta. Na podstawie stwierdzonych obrażeń u pokrzywdzonego ustalono, że mężczyzna został zamordowany z dużą agresją.

Zadawali ciosy nożem, kamieniem, metalową pałką i elementami grilla

- 43-latek został pobity nie tylko pięściami i nogami, ale przy użyciu kamienia, noża, metalowej pałki i elementów grilla. Mężczyzna miał na ciele łącznie 35 ran kłutych oraz liczne rany tłuczone, które doprowadziły do jego śmierci - powiedział PAP Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Wiadomo, że zmarły tego samego dnia, kilkanaście godzin wcześniej, miał pobić 40-letnią konkubinę. Kobieta trafiła do szpitala, ale po kilkunastu minutach opuściła go na własne żądanie. Po tym zdarzeniu do domku letniskowego, gdzie przebywał pokrzywdzony, przyjechał syn kobiety ze swoją dziewczyną i kolegą. Z ustaleń śledczych wynika, że postanowili wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę i zabili mężczyznę.