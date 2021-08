Zderzenie auta z pociągiem wąskotorowym w Pleszewie. Nie żyje jedna osoba

Jedna osoba nie żyje, trzy trafiły do szpitala - to bilans porannego wypadku na przejeździe kolejowym w Pleszewie (woj. wielkopolskie). Jak przekazują służby samochód osobowy zderzył się tam z pociągiem wąskotorowym.

Do wypadku doszło o godzinie 9:31 w Pleszewie na ulicy Lipowej. - Samochód osobowy zderzył się z pociągiem wąskotorowym - informuje dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne

W wypadku zginęła jedna osoba, trzy inne zostały zabrane do szpitala. - Okoliczności zdarzenia nie są znane. Na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej - podaje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. To jak doszło do zdarzenia bada policja, pod nadzorem prokuratora.