Zarzuty dla sześciu podejrzanych o zamordowanie dwóch mężczyzn w Pleszewie. Organizator w areszcie

Zbrodnia w Pleszewie

Do zbrodni doszło w niedzielę w wielkopolskim Pleszewie w jednej z firm na placu Kościuszki. O godzinie 12 w biurze przedsiębiorstwa, zajmującego się handlem basenami i akcesoriami, spotkali się trzej wspólnicy w wieku 35, 41 i 51 lat. Powodem spotkania - jak wyjaśnił prokurator Meler - miały być rozliczenia finansowe, dotyczące przekazania udziałów w spółce 41-latkowi. Mężczyźni mieli odmówić przekazania firmy, w wyniku czego doszło między nimi do awantury.

Z pomocą 41-latkowi do biura miało wtargnąć pięciu napastników w wieku od 16 do 22 lat. Mężczyzn mieli zaatakować kijami bejsbolowymi i metalowymi pałkami. - Pokrzywdzonym zadano też liczne uderzenia wkrętakiem w okolice klatki piersiowej, co w efekcie doprowadziło do ich zgonu – powiedział Meler.