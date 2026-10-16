Obornik wysypał się na jezdnię. Kilka godzin utrudnień
Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 9 w rejonie skrzyżowania na ulicy Lipowej w Pleszewie.
Jak przekazała policja, do wysypania się obornika doszło, gdy ciężarówka ruszała. W pewnym momencie otworzyła się tylna burta naczepy. Kierowca został ukarany mandatem.
Na miejscu pojawiła się policja oraz straż pożarna.
- Pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za pomocą koparko-ładowarki usunęli obornik z jedni. Naszym zadaniem było natomiast zmycie nawierzchni - przekazał aspirant Mateusz Grabarek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
Utrudnienia trwały kilka godzin.
Źródło: tvn24.pl