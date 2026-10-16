Poznań Obornik wysypał się na jezdnię. Kilka godzin utrudnień Michał Malinowski |

Pleszew. Obornik wysypał się na jezdnię Źródło wideo: Życie Pleszewa Źródło zdj. gł.: Życie Pleszewa

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Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 9 w rejonie skrzyżowania na ulicy Lipowej w Pleszewie.

Jak przekazała policja, do wysypania się obornika doszło, gdy ciężarówka ruszała. W pewnym momencie otworzyła się tylna burta naczepy. Kierowca został ukarany mandatem.

Obornik wysypał się na jezdnię Źródło zdjęcia: Życie Pleszewa

Na miejscu pojawiła się policja oraz straż pożarna.

- Pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za pomocą koparko-ładowarki usunęli obornik z jedni. Naszym zadaniem było natomiast zmycie nawierzchni - przekazał aspirant Mateusz Grabarek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Obornik wysypał się na jezdnię Źródło zdjęcia: Życie Pleszewa

Utrudnienia trwały kilka godzin.