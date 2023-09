Straciła panowanie nad autem i dachowała. 28-latka zginęła na miejscu

czytaj dalej

Za miesiąc wybory i PiS chce to wykorzystać tylko i wyłącznie politycznie. To nie ma nic wspólnego z ochroną polskiego rolnictwa - mówił Dariusz Wieczorek z Lewicy. Politycy komentowali w środę sprawę embarga na zboże z Ukrainy, które Polska - jak zapowiedział premier - przedłuży. Izabela Leszczyna wskazywała, że PiS "sam wpuścił miliony ton ukraińskiego zboża", a teraz "czyni odpowiedzialnymi za to innych".