Miał dwa powody, żeby nie wsiadać za kierownicę. Pojechał i zabił

Policjanci doprowadzili do prokuratury 26-letniego kierowcę, który w sobotę potrącił dwie kobiety. Do tragedii doszło w miejscowości Karmin (woj. wielkopolskie). Jedna z poszkodowanych nie żyje. Tuż po wypadku przeprowadzono badanie trzeźwości kierowcy. Mężczyzna miał 3,2 promila alkoholu. Ma również aktywny zakaz prowadzenia samochodów.

26-latka doprowadzono do prokuratury Adrian Półrolniczak/TVN24

Nie żyje 71-latka

Do tragedii doszło w sobotę o godzinie 16.46, na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły w miejscowości Karmin. Początkowo informowano o trzech potrąconych osobach. Ostatecznie okazało się, że poszkodowane są dwie kobiety. 61-latka odniosła obrażenia, 71-latka zmarła.

Sprawca najpierw uciekł z miejsca zdarzenia, ale potem wrócił na pieszo. - Został zatrzymany. Okazało się, że to 26-letni mieszkaniec gminy Dobrzyca. Przewieziono go do komendy w Pleszewie, gdzie przeprowadzono badanie na zawartość alkohol w wydychanym powietrzu, które wykazało 3,2 promila alkoholu - poinformowała asp. sztab. Monika Kolaska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.