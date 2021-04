Jest po operacji serca, źle się poczuł, tracił przytomność. Jego syn zatrzymał radiowóz

Policjanci z Krosna Odrzańskiego pomogli mężczyźnie, którego ojciec zasłabł i potrzebował pilnej pomocy medycznej. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek we wsi Pław. To wtedy kierowca forda zatrzymał patrol policji, prosząc o pomoc w dotarciu do oddalonego o 24 kilometry szpitala. Z relacji mężczyzny wynikało, że jego ojciec jest po operacji serca, źle się czuje i traci przytomność.