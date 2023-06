Szpitale odsyłały ją do domu, 36-latka zmarła. Jest śledztwo prokuratury

36-letnia pani Anna z Jastrowia (woj. wielkopolskie) miała umrzeć po tym, jak na początku czerwca w złym stanie zdrowia i z bardzo niskim poziomem hemoglobiny dwukrotnie została odesłana do domu ze szpitali. Minister zdrowia zlecił kontrolę postępowania lekarzy. Sprawą zajmuje się już prokuratura.

"Minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Rzecznikowi Praw Pacjenta pilną kontrolę w szpitalach, które odesłały pacjentkę i pośrednio mogły przyczynić się do tragicznego końca tej historii" – napisał resort zdrowia w mediach społecznościowych.

Jak wyjaśnił, kontrolę przeprowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. - Każda taka odmowa przyjęcia pacjenta powinna być zgłaszana do Narodowego Funduszu Zdrowia, który swoimi narzędziami kontrolnymi ma za zadanie wyjasniac czy to było uzasadnione - powiedział w piątek Adam Niedzielski.

Chodzi o śmierć 36-letniej Anny opisaną przez serwis zlotowskie.pl. Kobieta, mieszkanka Jastrowia, 1 czerwca niespodziewanie miała poczuć się źle. Stan zdrowia 36-latki szybko się pogarszał. – Po pracy nie była nawet w stanie wejść do swojego samochodu – powiedziała portalowi przyjaciółka Anny.

Niski poziom hemoglobiny

Anna próbowała uzyskać pomoc na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala w Złotowie. Świadkowie twierdzą, że pacjentka w ogóle nie została zbadana przez lekarzy, tylko odesłana do domu.

Pani Anna postanowiła zgłosić się do lekarza POZ. Ten zlecił wykonanie badań krwi. Okazało się, że 36-latka ma bardzo niską hemoglobinę i dał jej skierowanie do szpitala.

36-latka pojechała wtedy na SOR w Pile. Lekarze mieli wątpliwości, na który oddział zakwalifikować pacjentkę. Gdy kobieta zasłabła, dopiero wtedy zbadał ją lekarz. Następnie zalecił terapię hormonalną i wypisał ją do domu.

Na ratunek było za późno

Lekarz miał wypisać skierowanie do alergologa. Kobieta ostatecznie trafiła do szpitala, ale gdy już straciła przytomność. Na ratunek było już za późno. Pani Anna zmarła w poniedziałek, 12 czerwca. Bliscy 36-latki zgłosili sprawę do prokuratury.