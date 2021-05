Zarzuty dla starosty, miał zniesławić i znieważać lekarzy. "Sprawa ma drugie i trzecie dno"

Zarzuty zniesławienia i znieważenia lekarzy usłyszał starosta pilski. - Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień – przekazał rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej. Sprawa dotyczy ubiegłorocznych wpisów samorządowca w mediach społecznościowych, w których miał określać medyków mianem między innymi "buców" i "nieuków". - Sprawa ma drugie i trzecie dno, o których na ten moment nie mogę jeszcze mówić – skomentował starosta.

- Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień – powiedział prokurator. O sprawie jako pierwsze poinformowało w środę radio RMF.FM. Za znieważenie za pomocą środków masowego komunikowania grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

"W mojej ocenie to zemsta"

Starosta pilski ocenił, że postawione mu zarzuty są bezpodstawne. - Nigdy w tej sprawie nie byłem wcześniej przesłuchiwany. W mojej ocenie to zemsta za bezkompromisową obronę praw pacjentów pilskiego szpitala. Z mojego konta na Facebooku, które obsługuje kilka osób, użyto wobec niektórych przedstawicieli zawodu lekarskiego takich słów jak "buc" i "gwiazdor" – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Eligiusz Komarowski (zgodził się na podanie swoich danych osobowych – przyp. red.). Zaprzeczył natomiast, by we wpisach wobec lekarzy użyto określenia "warchoły".