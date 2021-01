Zamknęli pięć osób w symulowanej bazie kosmicznej. "Badamy, jak izolacja wpływa na nasz mózg"

Pięć osób zamknięto w bazie Lunares. Przed nimi dwa tygodnie eksperymentów, które mają przygotować ich do prawdziwych wypraw w kosmos. Grupa neurobiologów i psychologów planuje w tym czasie sprawdzić między innymi, co się dzieje z mózgami osób pozostających w izolacji.

To nie prawdziwa, a symulowana misja. I nie powierzchnia Księżyca, a hangar w Pile (Wielkopolskie). Członkowie misji mają do dyspozycji 165 metrów kwadratowych. Przez najbliższe dwa tygodnie nie opuszczą terenu habitatu Lunares i nie zobaczą nikogo, oprócz siebie nawzajem.

- Mamy załogę pięcioosobową, to głównie Polacy: studenci i pracownicy uczelni wyższych, związani z branżą IT. Wśród nich jest inżynier, który niedługo rozpocznie pracę w Europejskiej Agencji Kosmicznej - mówi Leszek Orzechowski, kierownik placówki badawczej Lunares.

"Dane na temat stresu, izolacji, kreatywności"

Od poniedziałku ich codziennością będzie przebieranie się w skafandry i przeprowadzanie różnych eksperymentów. - Będą wchodzili do hali, która symuluje powierzchnię Księżyca, wytwarzali narzędzia do spacerów kosmicznych, takich do zbierania próbek. Będą też testować współpracę z łazikiem, który zbiera materiał - wylicza Orzechowski.

Załoga w hali do spacerów kosmicznych TVN24

Z kolei to, jak działają oni sami, zbada zespół neurologów i psychologów, którzy będą bacznie obserwować ich zachowania i reakcje.

- Badamy między innymi to, jak izolacja wpływa na nasz mózg - tłumaczy kierownik. - Symulujemy w tym momencie misję księżycową, ale ta izolacja jest podobna do tej, którą przeżywamy teraz na co dzień, z powodu pandemii COVID-19 - dodaje.

Załogę będzie obserwować zespół neurologów i psychologów TVN24

Specjaliści przyjrzą się również kondycji fizycznej "astronautów". - W planach są badania fizjoterapeutyczne i posturalne, które sprawdzą, jak izolacja wpływa na naszą posturę i to jak się ruszamy - mówi Barbara Gronwald z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest jednym z członków załogi.

- Poza badaniami stricte medycznymi, takimi jak kontrola higieny jamy ustnej, wszyscy są poddawani testom psychologicznym każdego dnia i wszystkie dane na temat stresu, izolacji, emocji, kreatywności w trakcie naszego pobytu tutaj w zamknięciu zostaną spisane - wyjaśnia.

Uczestnicy misji przejdą też szereg typowych badań medycznych TVN24

Jedyna taka baza w Europie

Habitat LunAres to znajdująca się w Pile placówka badawcza służąca do symulacji misji kosmicznych, zwanych misjami analogowymi. Jest to jedyny tego typu obiekt w Europie. Całkowicie odizolowana od środowiska zewnętrznego składa się z siedmiu modułów przeznaczonych do różnych czynności i codziennego życia, a także z halą do "spacerów kosmicznych".

Obecna misja, pierwsza od wybuchu pandemii, odbywa się pod patronatem rektora Politechniki Śląskiej i ministra zdrowia. Ruszyła w poniedziałek. Wyników badań można się spodziewać po jej zakończeniu, 31 stycznia.

Pierwsza pandemiczna misja jednostki oficjalnie ruszyła w poniedziałek TVN24

Uczestnicy pierwszej pandemicznej misji Lunares Lunares

Baza Lunares mieści się w północnej części Piły

