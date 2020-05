Ciało 22-latki znalezione w mieszkaniu, jej partner "zatrzymany do wyjaśnienia"

W sobotę po południu służby zostały wezwane na interwencję do jednego z mieszkań w Pile (Wielkopolska). Po przyjeździe na miejsce policjanci i strażacy odkryli ciało 22-letniej kobiety. Mimo podjętej próby reanimacji, nie udało się przywrócić jej funkcji życiowych. 23-letni partner kobiety został zatrzymany do wyjaśnienia - podaje policja.

Jak przekazuje policja, o interwencję służb poprosiła rodzina. Na miejscu pojawili się między innymi strażacy i policjanci. - Po dotarciu do mieszkania okazało się, że w środku znajdowało się ciało 22-letniej kobiety. Przeprowadzona reanimacja niestety nie pozwoliła na przywrócenie jej funkcji życiowych i lekarz stwierdził zgon - mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

23-letni partner pod wpływem

Na miejscu pracowała grupa techników kryminalistycznych, prokurator i biegli. W związku z informacjami jakie zebrali, podjęli decyzję o zatrzymaniu partnera zmarłej. - Dały one podstawę do zatrzymania 23-letniego partnera tej kobiety. Został zatrzymany do wyjaśnienia, był pod wpływem alkoholu - podaje Borowiak.