Jak wymigać "dzień dobry" lub "przepraszam"? Ściągawki na przystankach

Władzie Piły chwalą się, że jako pierwsze zaczęły tłumaczyć sesje rady miasta na język migowy. Teraz na piętnastu przystankach autobusowych ustawiono tablice do nauki języka migowego. I tak czekając na autobus można nauczyć się podstawowych zwrotów i znaków.

Na kilkunastu przystankach autobusowych w Pile (woj. wielkopolskie) pojawiły się tablice do nauki języka migowego. Dzięki nim mieszkańcy, ale i turyści mogą zapoznać się z podstawowymi znakami oraz gestami, którymi na co dzień porozumiewają się osoby głuche. Tablice opracowano we współpracy z Katarzyną Jabłońską, tłumaczem oraz wykładowcą języka migowego. Nad przedsięwzięciem czuwała też Polska Rada Języka Migowego.