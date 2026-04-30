Poznań Strzelał z balkonu do człowieka. 40-latek trafił do aresztu Oprac. Rafał Molenda |

Policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Piły, który z balkonu swojego mieszkania strzelał z gazowego pistoletu do przechodnia oraz zaparkowanego samochodu. Mężczyzna odpowie za pięć przestępstw popełnionych w recydywie.

Sprawa zaczęła się 6 kwietnia

Tego dnia policjanci odebrali cztery zgłoszenia dotyczące mężczyzny, który miał zakłócać spokój mieszkańcom jednego z bloków w Pile. - Ze zgłoszeń wynikało, że wykrzykiwał wulgaryzmy stojąc na balkonie i na klatce schodowej, a także wyrzucał różne przedmioty przez balkon - poinformował Wojciech Zeszot z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Policjanci dojechali na miejsce, ale 40-latek nie chciał ich wpuścić do mieszkania. Zamiast tego zadzwonił na numer alarmowy i zgłosił, że do lokalu dobijają się kominiarze. W finale mężczyzna dostał pięć mandatów karnych na łączną kwotę 4000 złotych. Dotyczyły one zakłócania spokoju i porządku publicznego, śmiecenia oraz bezpodstawnego wezwania służb.

Do kolejnego, znacznie groźniejszego zdarzenia doszło 26 kwietnia. Policja została zawiadomiona, że mężczyzna ponownie zachowuje się agresywnie. Tym razem, stojąc na balkonie, strzelał z gazowego pistoletu. Uszkodził zaparkowany samochód i kilkukrotnie trafił przechodnia, wobec którego kierował również groźby.

Poszkodowany nie odniósł poważnych obrażeń i nie wymagał hospitalizacji.

Mężczyzna strzelał z balkonu do przechodniów Źródło: KPP Piła

Policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę i zabezpieczyli broń, z której strzelał. 40-latek był trzeźwy, ale wstępne badania wykazały obecność amfetaminy w jego organizmie. Prokurator przedstawił mu kilka zarzutów. Zatrzymany odpowie m.in. za narażenie pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie, groźby karalne oraz zniszczenie mienia. Przestępstwa miał popełnić w recydywie.

Sąd Rejonowy w Pile zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Policja podkreśla, że grozi mu kara nawet 7,5 roku więzienia.

Policjanci szukają świadków

- Z uwagi na fakt, iż w ostatnim czasie agresywnych zachowań mężczyzny mogło być więcej, ponawiamy apel do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich incydentów i sytuacji, w których mogli zostać pokrzywdzeni działaniem ze strony aresztowanego mężczyzny. Informacje można przekazać osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Pile - poinformował Wojciech Zeszot z KPP w Pile.