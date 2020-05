Ponad 600 osób na kwarantannie w powiecie pilskim. "Zła passa trwa"

Przebadają cały szpital

Wkrótce Piła będzie badać sama

W piątek wysłano do Poznania do przebadanie pierwsze 300 próbek. - Mam nadzieję, że już niedługo testy na obecność koronawirusa będą wykonywane w Pile. Niebawem mają dotrzeć do nas niezbędne urządzenia do laboratorium – podał starosta.