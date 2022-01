Zniknęło 48 krzewów. Kradzież nagrały kamery monitoringu

czytaj dalej

Ujawniono kolejną korespondencję mającą pochodzić ze skrzynki mailowej szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka - dotyczy przebiegu ogólnopolskiego strajku nauczycieli z 2019 roku. - Tak wtedy, jak i teraz uważam, że to rząd uruchomił wobec nas zorganizowany przemysł pogardy - skomentował Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jeden z upublicznionych maili zawierał wpis "co mamy na Broniarza", inny zachęcał do powiązania nauczycieli z Grzegorzem Schetyną.