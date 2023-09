Nie żyje 50-latek. "Z niewyjaśnionych przyczyn nie otworzył mu się spadochron"

czytaj dalej

Jak się zostaje premierem, ministrem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, to nie jest się aktywistą humanitarnym czy migracyjnym, tylko jest się odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i szczelność granicy i terytorium. I to są dwie zupełnie różne role - mówił w niedzielę w Mińsku Mazowieckim lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Stwierdził też, że "to, co robi rząd PiS-u w Polsce jest bardzo jaskrawą ilustracją tego, jak nie należy prowadzić polityki migracyjnej".